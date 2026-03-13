Маск второй год подряд возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes — его состояние выросло в 2,5 раза до 839 млрд долларов

Новости

Нью-Йорк, 11 марта (Jiji Press) — Американский предприниматель Илон Маск второй год подряд занял первое место в ежегодном рейтинге богатейших людей мира по версии американского делового журнала Forbes. Его состояние выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигло 839 млрд долларов (около 133 трлн йен). Столь резкий рост объясняется стремительным повышением стоимости акций Tesla, возглавляемой Маском, а также ростом оценки космической компании SpaceX, первичное публичное размещение акций которой ожидается уже в этом году. Маск стал первым человеком в истории, чьё личное состояние превысило 800 млрд долларов.

Среди японских предпринимателей самую высокую позицию занял Янаи Тадаси, председатель совета директоров и президент компании Fast Retailing, управляющей, в частности, сетью магазинов повседневной одежды Uniqlo. Он занял 32-е место в мире (годом ранее — 30-е) с состоянием 61,8 млрд долларов. За ним следует Сон Масаёси, председатель совета директоров и президент технологического инвестиционного холдинга SoftBank Group, который занял 36-е место с состоянием 51,5 млрд долларов, поднявшись с 60-й позиции годом ранее. Третьим среди японцев стал Такидзаки Такэмицу, основатель компании Keyence, выпускающей датчики, — 128-е место (годом ранее — 102-е) с состоянием 20,3 млрд долларов.

Первые пять мест общего рейтинга заняли представители высокотехнологического сектора, в том числе связанные с такими компаниями, как Google.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]