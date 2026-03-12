Администрация Трампа начала расследования в отношении 16 торговых партнёров для введения новых тарифов — Япония включена в список

Новости

Вашингтон, 11 марта 2026 года (Jiji Press) – Администрация президента США Дональда Трампа начала расследования в отношении торговых актов, политики и практики 16 крупнейших торговых партнёров страны, включая Японию, Китай и Европейский союз, в рамках подготовки к возможному введению новых таможенных пошлин.

Расследования проводятся на основании статьи 301 Закона о торговле 1974 года и касаются структурных избыточных мощностей и перепроизводства в обрабатывающих отраслях.

«Расследования должны установить, являются ли соответствующие действия, политика и практики необоснованными или дискриминационными и создают ли они чрезмерное бремя для американской торговли либо ограничивают её», — говорится в заявлении Управления торгового представителя США (USTR).

Администрация рассчитывает вернуть тарифные ставки к уровню, действовавшему до того, как Верховный суд США в прошлом месяце признал незаконными так называемые «взаимные» пошлины.

Введённые после решения суда единые глобальные пошлины в размере 10% будут действовать в течение 150 дней. USTR намерено завершить расследования до истечения этого срока.

В этом месяце министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй провёл переговоры с министром торговли США Говардом Лутником, призвав исключить Японию из-под действия новых тарифных мер. Тем не менее Япония оказалась среди стран, подпавших под расследование.

Японское правительство также добивалось того, чтобы условия не были менее благоприятными, чем при предыдущих японо-американских договорённостях. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил журналистам, что в заключённых соглашениях статья 301 не упоминается. В то же время он отметил, что «сделка всегда предполагается», допустив возможность сохранения нынешнего тарифного уровня без дополнительных повышений — в зависимости от позиции партнёров.

Всего под расследование попали 16 стран и территорий: Китай, Европейский союз, Япония, Республика Корея, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам, Мексика, Индия, Тайвань, Бангладеш, Сингапур, Швейцария и Норвегия.







