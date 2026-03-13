Такаити намерена сохранить министра образования Мацумото несмотря на сообщения о предполагаемой внебрачной связи
Токио, 12 марта (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ 12 марта на заседании бюджетного комитета Палаты представителей заявила о намерении сохранить Мацумото Ёхэя в должности министра образования, несмотря на сообщения о предполагаемой внебрачной связи.
«Я попросила его занять этот пост как специалиста в сфере управления образованием. Хочу, чтобы он усердно работал и исполнял свои обязанности», – сказала Такаити, отвечая на вопрос Васэда Юки, заместителя руководителя Центристского реформаторского альянса, об ответственности за назначение министра.
Поводом для публикаций стало сообщение издания Bunshun Online от 11 марта о том, что министр встречался с замужней женщиной и приглашал её в своё служебное помещение в здании Палаты представителей.
Мацумото также выступил на заседании комитета и заявил: «Сообщения касаются событий прошлого. Жена сделала мне выговор, я искренне извинился, и она приняла мои извинения». Он подтвердил, что приглашал женщину в своё помещение в здании парламента.
Говоря о своём будущем, министр отметил, что «приложит все усилия для восстановления доверия», фактически дав понять, что не намерен уходить в отставку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
