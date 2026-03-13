Массовое применение беспилотников для береговой обороны: Япония намерена развернуть тысячи аппаратов, но остаются проблемы — требуется срочная адаптация к «новым способам ведения войны»

Новости

Токио, 13 марта (Jiji Press) – В условиях ужесточающейся обстановки в сфере безопасности Министерство обороны Японии продвигает создание системы береговой обороны «Shield», предусматривающей использование тысяч беспилотников. Вместе с тем для её полноценного развертывания остаётся немало нерешённых задач, и Силы самообороны спешат адаптироваться к «новым способам ведения войны», распространяющимся по всему миру.

Система «Shield» предполагает сочетание более чем 10 типов беспилотников, предназначенных для перехвата вражеских кораблей, сбора разведывательной информации и защиты радиолокационных позиций. Такая многоуровневая конфигурация должна позволить сдерживать противника, пытающегося осуществить вторжение. В проекте бюджета на 2026 финансовый год на эти цели предусмотрено около 100 млрд йен, а реализацию системы министерство рассчитывает начать в 2027 финансовом году.

Беспилотники, массово применявшиеся в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке, как считается, изменили сам характер войны. В последние годы вблизи Японии нередко фиксируются летательные аппараты, предположительно китайские, что вынуждает Воздушные силы самообороны регулярно поднимать истребители по тревоге. Один из высокопоставленных представителей ведомства заявил: «Если продолжать придерживаться лишь традиционных способов ведения боя, мы рискуем отстать».

Однако на пути к формированию полноценного потенциала остаётся ряд проблем. Как отметил представитель Сухопутных сил самообороны, при организации связи с беспилотниками «необходимо подбирать частотные диапазоны таким образом, чтобы не создавать помех телевещанию и гражданским смартфонам». В министерстве также признают, что требуется дополнительная проработка мест и методов подготовки личного состава.

В январе на полигоне Кирисима в префектурах Миядзаки и Кагосима разведывательный беспилотник во время учений был снесён сильным ветром и упал на соседнее поле. По состоянию на конец марта прошлого года Сухопутные силы самообороны располагали примерно 1200 беспилотниками. С учётом планируемого массового внедрения в рамках проекта «Shield» подготовка операторов, способных управлять различными типами аппаратов, становится неотложной задачей.

Не менее важным является укрепление отечественной производственной базы на случай возможного конфликта. По данным министерства, технологии беспилотников быстро совершенствуются, а их расход в условиях боевых действий чрезвычайно высок. В Украине в 2024 году было произведено около 2,3 млн таких аппаратов.

Министр обороны Коидзуми Синдзиро на совещании в ведомстве подчеркнул: «Создание базы, позволяющей оперативно и в больших объёмах закупать, а также модернизировать и совершенствовать технику, важно с точки зрения укрепления потенциала сдерживания». В то же время, как отмечают в министерстве, компаниям в Японии сложно прогнозировать спрос на беспилотники. В этой связи ведомство намерено укреплять сотрудничество с предприятиями оборонной промышленности и научно-исследовательскими организациями, чтобы обеспечить способность продолжать боевые действия в случае чрезвычайной ситуации.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]