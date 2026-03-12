Экспорт летального оружия: 48% японцев против — опрос Jiji Press

Новости

Токио, 12 марта (Jiji Press) – Почти половина японцев выступает против снятия запрета на экспорт летального оружия, свидетельствуют результаты мартовского опроса общественного мнения агентства Jiji Press.

В ходе мартовского исследования 48,2% респондентов высказались против предложения правящей коалиции разрешить экспорт летального оружия в рамках пересмотра операционных руководящих принципов трёх принципов передачи оборонного оборудования и технологий. Поддержали инициативу 27,0% опрошенных, 24,8% затруднились с ответом или не определились.

6 марта представители Либерально-демократической партии и Японской инновационной партии передали соответствующее предложение премьер-министру Такаити Санаэ. Правительство намерено пересмотреть руководящие принципы уже этой весной. Вместе с тем задачей остаётся расширение понимания этой политики со стороны общества.

Среди сторонников Либерально-демократической партии 39,2% поддержали предложение, 37,2% выступили против — мнения фактически разделились. Среди сторонников Японской инновационной партии 42,9% высказались за при 28,6% противников. Среди сторонников оппозиционных партий в целом преобладало несогласие. Исключением стала партия «Сансэйто», где показатели поддержки и несогласия совпали. Среди сторонников Коалиции центристских реформ 16,7% высказались за, 61,9% — против. Среди сторонников Демократической партии народа соответствующие показатели составили 29,5% и 52,3%.

Опрос проводился с 6 по 9 марта методом индивидуального интервью по всей стране среди 2 000 человек в возрасте 18 лет и старше. Доля действительных ответов составила 57,5%.

Для сравнения, в августе 2023 года экспорт летального оружия поддерживали 16,5% респондентов, тогда как 60,4% выступали против.







