Кихара заявил о намерении добиваться скорейшей деэскалации на Ближнем Востоке

Токио, 12 марта (Jiji Press) — Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что правительство намерено приложить все возможные дипломатические усилия для скорейшей деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке.

Кихара заявил об этом 12 марта на ежегодном ужине-ифтаре с послами исламских государств, аккредитованными в Японии. Мероприятие прошло в канцелярии премьер-министра.

«Мир и стабильность на Ближнем Востоке имеют для Японии исключительно важное значение. Мы намерены прилагать все дипломатические усилия для скорейшей деэскалации ситуации», — подчеркнул Кихара, имея в виду ухудшение обстановки вокруг Ирана.

Он также отметил: «Сотрудничество между Японией и исламскими странами становится важнее, чем когда-либо прежде».

По данным Министерства иностранных дел Японии, представители посольства Ирана в Токио на ужине не присутствовали.

До начала ифтара Кихара провёл отдельную встречу с послами государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Премьер-министр Санаэ Такаити должна была присутствовать на обоих мероприятиях, однако не смогла принять в них участие из-за плохого самочувствия.

В тот же день, с 9:00 до 18:00, Такаити участвовала в заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента. По имеющимся сведениям, её видели пошатывающейся и опирающейся на стену.

Как сообщается, причиной недомогания могла стать простуда. Позднее она прошла осмотр у дежурного врача и отдыхает в официальной резиденции премьер-министра.

Ифтар — вечерний приём пищи, которым мусульмане прерывают дневной пост в священный месяц Рамадан.







