Белый дом вызвал скандал видеороликами об ударах по Ирану с использованием Nintendo и «Yu-Gi-Oh!»

Новости

Вашингтон, 14 марта (Jiji Press) — Белый дом разместил в социальной сети X (бывший Twitter) видеоролики, посвящённые военной операции против Ирана, что вызвало споры и критику. В материалах фрагменты видеоигры Wii Sports японской компании Nintendo и популярной манги «Yu-Gi-Oh!» совмещены с кадрами авиационных ударов. На фоне гибели не только военных, но и мирных жителей ролики подверглись критике как неуместные.

12 марта Белый дом опубликовал 52-секундный видеоролик под названием «Epic Fury», которое, как сообщается, является названием операции. В нём кадры бомбардировки совмещены с эпизодом боулинга из Wii Sports, при этом на экране появляется слово «Strike». В другой части ролика удары с воздуха наложены на сцену из гольфа с подписью «Hole in one».

5 марта был размещён ещё один ролик, в котором кадры бомбардировок совмещены с персонажами из «Yu-Gi-Oh!». В ответ официальный аккаунт франшизы в X опубликовал заявление, в котором подчёркивается, что лица, связанные с оригинальным произведением и аниме-версией, не имеют отношения к данным материалам, а разрешение на использование интеллектуальной собственности не предоставлялось.





