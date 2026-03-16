КНДР, баллистические ракеты, Японское море, Корейский полуостров, американо-южнокорейские учения

Сеул, 14 марта (Jiji Press) — КНДР выпустила около 10 баллистических ракет в сторону Японского моря; все они были малой дальности. Запуск, по всей видимости, стал реакцией на совместные американо-южнокорейские учения.

Вооружённые силы Республики Корея сообщили, что 14 марта около 13:20 по местному времени (в то же время по японскому времени) ракеты были выпущены из района Сунан близ Пхеньяна.

По оценке министерства обороны Японии, ракеты достигли максимальной высоты около 80 километров и пролетели примерно 340 километров, упав за пределами исключительной экономической зоны Японии у восточного побережья Корейского полуострова.

Это уже третий пуск баллистических ракет со стороны Пхеньяна в текущем году после запуска 27 января. С 9 по 19 марта США и Республика Корея проводят плановые совместные военные учения Freedom Shield («Щит свободы»), предусматривающие отработку сценариев возможного вооружённого конфликта на Корейском полуострове. По всей видимости, нынешний запуск стал выражением недовольства Пхеньяна этими манёврами.

Ранее, 4 и 10 марта, КНДР также проводила испытательные пуски крылатых ракет.

