Министр экономики Японии Акадзава Рёсэй призвал к диверсификации энергопоставок; удары США и Израиля по Ирану стали «серьёзным ударом»

Новости

Токио, 14 марта (Jiji Press) — Министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй 14 марта выступил на «Министерско-деловом форуме по энергетической безопасности Индо-Тихоокеанского региона», прошедшем в Токио, и заявил, что перебои в энергопоставках, вызванные ударами США и Израиля по Ирану, наносят «серьёзный удар».

«Азиатский регион импортирует более 80% энергии из-за рубежа и уже испытывает серьёзный удар», — отметил министр.

Он подчеркнул необходимость диверсификации источников энергоснабжения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]