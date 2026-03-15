Министр экономики Японии Акадзава Рёсэй призвал к диверсификации энергопоставок; удары США и Израиля по Ирану стали «серьёзным ударом»
Токио, 14 марта (Jiji Press) — Министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй 14 марта выступил на «Министерско-деловом форуме по энергетической безопасности Индо-Тихоокеанского региона», прошедшем в Токио, и заявил, что перебои в энергопоставках, вызванные ударами США и Израиля по Ирану, наносят «серьёзный удар».
«Азиатский регион импортирует более 80% энергии из-за рубежа и уже испытывает серьёзный удар», — отметил министр.
Он подчеркнул необходимость диверсификации источников энергоснабжения.
