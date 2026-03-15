Представитель ЛДП выразил осторожность в связи с призывом Трампа направить военные корабли в Ормузский пролив

Токио, 15 марта (Jiji Press) — Представители правящих и оппозиционных партий Японии 15 марта обсудили ситуацию вокруг Ирана в программе NHK.

Глава политического совета Либерально-демократической партии Кобаяси Такаюки, комментируя призыв президента США Дональда Трампа направить японские корабли в Ормузский пролив, заявил: «В условиях продолжающегося конфликта к этому вопросу следует подходить с большой осторожностью». Со стороны оппозиции прозвучали опасения, что на японо-американской встрече на высшем уровне 19 марта от Японии могут потребовать дальнейших действий.

Кобаяси также отметил, что операции Сил самообороны по защите судов связаны с «чрезвычайно высокими барьерами». По его словам, «заявления Трампа меняются в зависимости от обстоятельств», и потому на предстоящем саммите необходимо понять его истинные намерения. Глава политического совета партии Ниппон Исин но кай (Партия инноваций Японии) Сайто Алекс заявил, что на фоне роста цен на нефть «желательно обсудить, какие меры необходимы, включая возможность формирования дополнительного бюджета».

Глава политического совета Центристского реформаторского альянса Окамото Мицунари подчеркнул: «Высока вероятность того, что Трамп будет предлагать варианты, которые Япония не в состоянии реализовать». Он призвал премьер-министра Такаити Санаэ «ни в коем случае не брать на себя невыполнимых обязательств». Глава политического совета Демократической партии для народа Хамагути Макото заявил, что решения необходимо принимать «через парламентские дебаты, одновременно сверяясь с общественным мнением».

Глава политического совета Конституционно-демократической партии Токунага Эри, выразив опасения, что Японию могут попросить поддержать удары по Ирану или оказать тыловую поддержку, подчеркнула: «Если что-то невозможно, нужно прямо об этом сказать и вести переговоры, ставя национальные интересы на первое место». Глава политического совета партии Сансэй Тоёда Маюко выступила за диверсификацию источников закупки нефти и предложила обсудить на японо-американском саммите импорт американской нефти.

