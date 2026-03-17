На половине рабочих мест в Японии отсутствуют меры поддержки ЛГБТК — опрос

Токио, 16 марта (Jiji Press) – В половине японских организаций по-прежнему отсутствуют какие-либо конкретные меры поддержки сексуальных меньшинств, несмотря на вступление в силу в июне 2023 года закона о содействии общественному пониманию таких людей.

Опрос, проведённый НПО «Ниидзиро Дайбасити», охватывал около 2 000 представителей ЛГБТК ежегодно в течение трёх лет — с 2022 по 2024 год. По данным за 2024 год, 54,9% респондентов сообщили, что в их организациях не было никаких конкретных мер поддержки. В 2022 году этот показатель составлял 57,2%, в 2023-м — 60,4%. Таким образом, после введения закона ситуация несколько улучшилась, однако доля организаций без подобных мер остаётся выше половины.

Доля трансгендерных респондентов, открыто заявляющих о своей принадлежности к сексуальным меньшинствам на рабочем месте, существенно не изменилась: 56,4% в 2022 году, 53,3% в 2023-м и 54,3% в 2024-м. Среди других групп сексуальных меньшинств этот показатель снизился до 39,9% в 2024 году по сравнению с 42,8% в 2022-м и 45,8% в 2023-м.

Между тем доля трансгендерных людей, которые сталкивались или слышали негативные высказывания о смене гендера в школе или на работе, выросла с 37,4% в 2022 году до 43,4% в 2023-м и 47,4% в 2024-м.

Председатель организации Мураки Маки заявила, что ограниченные усилия компаний объясняются отсутствием в законе действенных механизмов принуждения. «На фоне роста дискриминации необходимо обеспечить людям безопасную среду и доступ к консультационной поддержке», — подчеркнула она.







