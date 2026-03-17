Японский союз работников электронной промышленности утвердил минимальный порог повышения базовых окладов в 12 000 йен

Токио, 16 марта (Jiji Press) — Всеяпонская федерация профсоюзов работников электронной и информационной промышленности («Дэнки Рэнго»), объединяющая профсоюзы ведущих производителей электроники, включая Hitachi, 16 марта официально утвердила минимальный приемлемый уровень урегулирования требований в рамках весенней тарифной кампании 2026 года («сюнто»): повышение базовых окладов должно составлять не менее 12 000 йен в месяц.

Минимальный порог был повышен по сравнению с прошлогодними 10 000 йен и более на фоне продолжающейся инфляции и устойчивых показателей отрасли.

Крупнейшие профсоюзы, входящие в федерацию, в текущей кампании требуют повышения базовых окладов на 18 000 йен. Переговоры вступают в завершающую стадию в преддверии дня концентрированных ответов работодателей, назначенного на 18 марта.

В электронной отрасли профсоюзы, как правило, координируют требования по размеру прибавки и график переговоров. Установленный минимальный порог служит ориентиром при принятии решения о проведении забастовки.

