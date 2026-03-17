Совет экспертов по ОПР провёл первое заседание: обсуждается укрепление системы JICA

Токио, 16 марта (Jiji Press) – Министерство иностранных дел Японии провело первое заседание экспертного совета, созданного для рассмотрения вопросов совершенствования механизмов стратегического использования официальной помощи развитию (ОПР). На фоне растущей роли частного капитала в поддержке развивающихся стран совет обсудит, каким образом следует выстраивать систему реализации программ с учётом расширения деятельности Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Открывая заседание, министр иностранных дел Могги Тосимицу заявил: «Стратегическое значение ОПР для внешней политики становится всё более важным. Для реагирования на новые приоритетные направления и вызовы, включая экономическую безопасность, необходимо укреплять соответствующую систему».

В состав совета входят десять специалистов в области политики развития и смежных дисциплин. Заседания планируется проводить примерно раз в месяц, а к лету подготовить рекомендации, которые предполагается отразить в среднесрочном плане JICA, начинающем действовать с 2027 финансового года.





