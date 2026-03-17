Совет экспертов по ОПР провёл первое заседание: обсуждается укрепление системы JICA

Общество Политика

Токио, 16 марта (Jiji Press) – Министерство иностранных дел Японии провело первое заседание экспертного совета, созданного для рассмотрения вопросов совершенствования механизмов стратегического использования официальной помощи развитию (ОПР). На фоне растущей роли частного капитала в поддержке развивающихся стран совет обсудит, каким образом следует выстраивать систему реализации программ с учётом расширения деятельности Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Открывая заседание, министр иностранных дел Могги Тосимицу заявил: «Стратегическое значение ОПР для внешней политики становится всё более важным. Для реагирования на новые приоритетные направления и вызовы, включая экономическую безопасность, необходимо укреплять соответствующую систему».

В состав совета входят десять специалистов в области политики развития и смежных дисциплин. Заседания планируется проводить примерно раз в месяц, а к лету подготовить рекомендации, которые предполагается отразить в среднесрочном плане JICA, начинающем действовать с 2027 финансового года.

ＯＤＡの戦略的活用に関する有識者会議の初会合で発言する茂木敏充外相＝１６日午後、外務省

