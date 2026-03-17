Такаити намерена «тщательно обсудить» с партиями вопрос о направлении Сил самообороны

Токио, 17 марта (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила о готовности тщательно обсудить с представителями партий и парламентских групп вопрос о возможном направлении Сил самообороны на Ближний Восток.

«В зависимости от обстоятельств отдельные миссии могут потребовать одобрения парламента», — отметила Такаити на заседании бюджетного комитета Палаты советников во второй день основных прений по проекту бюджета на 2026 финансовый год. «В таких случаях я хотела бы провести обстоятельные консультации с как можно более широким кругом представителей партий и фракций», — добавила она.

Генеральный секретарь партии Комэйто Нисида Макото, упомянув призыв президента США Дональда Трампа обеспечить сопровождение судов в Ормузском проливе, подчеркнул необходимость обсуждения мер реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке. В ответ Такаити заявила: «Правительство активно рассматривает, что может быть предпринято в рамках действующего законодательства».

Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу, отвечая на вопрос представителя Комэйто Таниаи Масааки о содержании телефонного разговора с государственным секретарём США Марко Рубио, состоявшегося вечером 16 марта, сообщил: «Американская сторона не обращалась к нам с просьбой направить корабль».

Говоря о состоянии японской экономики, премьер-министр, отвечая на вопрос председателя Общего совета Демократической партии для народа Хамано Ёсифуми, подчеркнула: «Мы подошли к этапу перехода от экономики сокращения издержек к экономике роста. Настало время положить конец чрезмерной ориентации на жёсткую экономию и недостаточные инвестиции».







