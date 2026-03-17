Японский журавль исключён из списка исчезающих видов в связи с восстановлением популяции
НовостиЭкология
Токио, 17 марта (Jiji Press) – Министерство окружающей среды Японии 17 марта опубликовало обновлённую редакцию «красного списка» диких животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Японский журавль (тантё), имеющий статус особого природного памятника национального значения, впервые исключён из категории исчезающих видов благодаря восстановлению численности и переведён на одну ступень ниже – в категорию, близкую к угрожаемому положению, что означает низкий на данный момент риск исчезновения.
Японский журавль обитает на Хоккайдо, на севере Японии. Из-за чрезмерной охоты его численность к 1952 году сократилась до 33 особей. В результате природоохранных мер, по оценкам, в настоящее время в дикой природе насчитывается около 1 200 взрослых птиц, и риск исчезновения вида считается низким.
Министерство также пересмотрело в сторону улучшения статус японского ибиса (токи), который, как и журавль, имеет статус особого природного памятника: благодаря продвижению программы возвращения птицы в дикую природу на острове Садо в префектуре Ниигата категория угрозы понижена с IA («крайне высокая») до IB («высокая»).
Министерство публикует список видов, находящихся под угрозой исчезновения, с 1991 года; он пересматривается примерно раз в пять лет.
