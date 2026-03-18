Министерство иностранных дел Японии создало подразделение по мирному посредничеству — звучат сомнения в его эффективности

Токио, 18 марта (Jiji Press) — Министерство иностранных дел Японии создало новое подразделение, призванное активно участвовать в посредничестве при урегулировании конфликтов в различных странах.

О создании «Международного подразделения мирного посредничества» в составе Департамента внешней политики министр иностранных дел Мотэги Тосимицу объявил 18 марта на пресс-конференции. Формирование такого подразделения было предусмотрено коалиционным соглашением между правящей Либерально-демократической партией и её партнёром — Ниппон Исин но кай (Партией инноваций Японии).

В состав подразделения на условиях совмещения вошли около 25 сотрудников Управления политики ООН, Бюро международного сотрудничества и региональных бюро министерства. Его задачи включают предотвращение конфликтов и содействие их скорейшему урегулированию.

«Япония пользуется доверием во всём мире. Мы можем задействовать накопленные знания и опыт», — заявил Мотэги.

В то же время конкретная деятельность нового подразделения пока формируется. По словам одного из сотрудников, работу предстоит начинать с накопления знаний и подготовки специалистов. Правительственный чиновник отметил, что существуют конфликты, в которые Япония не может вовлекаться по историческим причинам, добавив: «Откровенно говоря, неясно, что именно и в каком объёме нам удастся сделать». Звучат и сомнения в том, сможет ли Япония — при ограниченном опыте в этой сфере — вести эффективное посредничество.







