Государственные и частные банки Японии выделят 900 млрд йен на сделку Nippon Steel с U.S. Steel

Токио, 17 марта (Jiji Press) — Стало известно, что консорциум государственных и частных финансовых организаций, включая Японский банк международного сотрудничества (JBIC), намерен предоставить Nippon Steel около 900 млрд йен кредитов для финансирования поглощения United States Steel Corporation.

По имеющимся данным, JBIC, аффилированный с японским правительством, планирует выделить порядка 550 млрд йен, тогда как крупнейшие банки, включая три японских мегабанка, предоставят около 350 млрд йен.

В июне прошлого года Nippon Steel завершила поглощение US Steel за 14,1 млрд долларов, что составляет около 2 трлн йен. Для финансирования сделки компания первоначально привлекла мостовые кредиты, однако объявила о намерении рефинансировать их в течение года, чтобы избежать негативного влияния высоких процентных ставок на финансовое положение. К настоящему времени Nippon Steel уже привлекла 700 млрд йен преимущественно в форме субординированных займов, а также 600 млрд йен через размещение конвертируемых облигаций с правом приобретения акций.

日本製鉄本社＝東京都千代田区

