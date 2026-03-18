Трамп: помощь Японии и других союзников в операции против Ирана «не нужна»

Новости

Вашингтон, 17 марта (Jiji Press) — Президент США Дональд Трамп 17 марта заявил, что Соединённые Штаты не нуждаются в поддержке Японии и других государств при проведении военной операции против Ирана, фактически отказавшись от своего недавнего призыва к ряду стран, включая Японию, направить военные суда в Ормузский пролив — важный узловой пункт транспортировки нефти.

В публикации в социальных сетях Трамп сообщил, что получил уведомление от «большинства» стран — членов НАТО об их нежелании участвовать в военной операции против Ирана. Выразив резкое недовольство, президент заявил: «Мы их защищаем, но когда нам нужна помощь, они ничего для нас не делают».

Он подчеркнул, что в связи с достигнутыми военными успехами США больше не нуждаются в поддержке стран НАТО и не испытывают в ней потребности. «Мы никогда в ней не нуждались! То же самое касается Японии, Австралии и Южной Кореи», — написал он. «Я — президент самой мощной страны в мире, и мне ничья помощь не нужна».

Кроме того, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп назвал действия НАТО «очень глупой ошибкой» и признался, что разочарован, особо раскритиковав Великобританию. Одновременно он похвалил ряд ближневосточных государств — Катар, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, заявив, что они оказали огромную поддержку.

Резкие высказывания Трампа в адрес союзников, которых он критикует за пассивность, могут повлиять на переговоры с премьер-министром Японии Такаити Санаэ, запланированные на 19 марта.





[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]