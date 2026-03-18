Крупные японские компании массово удовлетворяют требования о повышении зарплат в ходе весенних переговоров «сунто» 2026 года

Токио, 18 марта (Jiji Press) – В ходе весенних трудовых переговоров «сюнто» 2026 года 18 марта наступил единый день ответов крупных предприятий: автомобильные, электротехнические и другие компании одна за другой в полном объёме удовлетворили требования профсоюзов о повышении оплаты труда. Несмотря на неопределённость деловой среды — в том числе из-за высоких таможенных пошлин администрации президента США Дональда Трампа и обострения ситуации на Ближнем Востоке — среди крупных компаний, стремящихся удержать квалифицированные кадры, всё шире распространяется практика значительного повышения зарплат. Вместе с тем у ряда предприятий с невысокими финансовыми показателями профсоюзные требования выполнить не удалось.

Toyota Motor Corp. в полном объёме удовлетворила требования о повышении заработной платы и единовременных выплат — шестой год подряд. Несмотря на жёсткие условия ведения бизнеса, включая давление на финансовые показатели со стороны американских таможенных пошлин, компания таким образом отвечает на усилия сотрудников по повышению производительности труда. Honda Motor Co., которой грозит крупный убыток в финансовом году по март 2026 года из-за слабых продаж электромобилей, также полностью удовлетворила требование о повышении базовой части оклада на 12 000 йен в месяц. Среди других крупных автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mazda Motor Corp. дали полный ответ, не дожидаясь единого дня ответов.

В электротехническом секторе Hitachi Ltd., Mitsubishi Electric Corp., NEC Corp., Fujitsu Ltd. и Panasonic Holdings Corp. в полном объёме удовлетворили единое требование о повышении базового оклада на 18 000 йен в месяц. Это рекордный результат за всю историю действующего формата переговоров, достигнутый благодаря высоким финансовым показателям компаний на фоне роста спроса, связанного с искусственным интеллектом и центрами обработки данных. Комментируя это решение на пресс-конференции, исполнительный управляющий директор Hitachi Такимото Сусуму заявил: «В условиях неопределённости мы будем осуществлять новые инвестиции, добиваться ещё более высоких результатов и преодолевать трудности».

В секторе тяжёлого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Kawasaki Heavy Industries Ltd. и IHI Corp. объявили о повышении базового оклада на 16 000 йен в месяц. Все три компании, портфель заказов которых в оборонной сфере остаётся высоким, четвёртый год подряд полностью удовлетворили требования профсоюзов.

На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры три крупнейшие сталелитейные компании дали ответы ниже профсоюзных требований. При заявке в 15 000 йен в месяц Nippon Steel Corp. предложила 10 000 йен, JFE Steel Corp. — 7 000 йен, а Kobe Steel Ltd. — 13 000 йен.







