Министерство иностранных дел призвало японских граждан немедленно покинуть Ирак

Политика

Токио, 19 марта (Jiji Press) – Министерство иностранных дел Японии повысило уровень предупреждения об опасности для всей территории Ирака до максимального — четвёртого уровня, предусматривающего рекомендацию немедленно покинуть страну, и призвало находящихся там японских граждан немедленно выехать.
Меры обусловлены ухудшением обстановки в Ираке, где на фоне ударов США и Израиля по Ирану в различных районах страны происходят атаки на проиранские вооружённые формирования. Министерство также призвало отказаться от поездок в Ирак с любой целью.


