Япония возобновила субсидии на бензин на фоне напряжённости на Ближнем Востоке

Токио, 19 марта (Jiji Press) – Правительство Японии 19 марта возобновило предоставление субсидий нефтяным компаниям-оптовикам с целью сдержать розничные цены на бензин на уровне около 170 йен за литр на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Субсидии были отменены в конце 2025 года одновременно с упразднением временной надбавки к топливному налогу. Их возобновление стало ответом на рост мировых цен на нефть, вызванный фактическим закрытием Ираном Ормузского пролива — ключевого маршрута транспортировки нефти — после ударов США и Израиля по Ирану. С момента отмены прошло около двух с половиной месяцев.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, по состоянию на 16 марта средняя розничная цена обычного бензина составила в среднем по стране 190 йен 80 сэнов, обновив исторический максимум. Недельный рост достиг 29 йен, что соответствует рекордному показателю.

На неделю с 19 марта правительство предусматривает субсидию в размере 30 йен 20 сэнов на литр для нефтяных компаний-оптовиков. Часть автозаправочных станций в сельских районах уже в первый день снизила цены, тогда как другие оставили их без изменений. Ожидается, что эффект от субсидий станет заметен в полной мере через одну-две недели.







