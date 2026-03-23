Судзуки открыл второй биогазовый завод в Индии: из коровьего навоза — топливо для автомобилей на CNG и органические удобрения

Бхукхала (Индия), 20 марта (Jiji Press) – Японская автомобильная компания Suzuki Motor представила прессе свой второй биогазовый завод в Индии, производящий метан из коровьего навоза для автомобилей на сжатом природном газе (CNG).

Предприятие в Бхукхале, штат Гуджарат, начавшее работу в январе, сбраживает коровий навоз, закупаемый у местных фермеров, и извлекает метан, который продаётся на собственной заправочной станции при заводе.

Биогаз из коровьего навоза считается углеродно-нейтральным топливом с практически нулевыми выбросами и способствует росту доходов фермеров.

Завод построен в рамках демонстрационного проекта, реализуемого Suzuki Motor совместно с местной молочной отраслью, включая крупнейший молочный кооператив «Банас Дэйри».

Предприятие перерабатывает около 100 тонн коровьего навоза в сутки и производит примерно 1,5 тонны биогаза.

На данном этапе покрывать расходы только за счёт продажи газа затруднительно, поэтому компания планирует компенсировать недостающие доходы за счёт реализации органических удобрений, получаемых из остатков навоза после извлечения метана.







