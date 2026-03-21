Япония и США продвигают многостороннее соглашение по критически важным минералам; инвестиции в США — до 11,5 трлн йен

Вашингтон, 20 марта 2026 года (Jiji Press) – Правительства Японии и США 19 марта объявили о разработке плана действий по конкретизации многостороннего торгового соглашения, направленного на обеспечение стабильных поставок критически важных полезных ископаемых.

Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве по разработке редкоземельных металлов в акватории вокруг острова Минамиторисима (деревня Огасавара, Токио). Кроме того, был представлен второй пакет инвестиций и кредитов в США, включающий проекты на сумму до 73 млрд долларов (около 11,5 трлн йен), в том числе строительство малых модульных реакторов.

Япония и США выразили намерение поддержать 13 проектов с участием компаний обеих стран, включая Mitsubishi Materials Corp. и Sumitomo Metal Mining Co., с целью укрепления цепочек поставок критически важных полезных ископаемых.

На встрече лидеров стороны подтвердили курс на противодействие мерам, таким как экспортные ограничения, угрожающие стабильным поставкам этих ресурсов, имея в виду Китай. В ответ на демпинговые поставки редкоземельных металлов со стороны Китая обсуждается установление минимальных цен при закупках в странах-единомышленниках и продвижение формирования «торгового блока», обеспечивающего стабильное снабжение.

В рамках разработки редкоземельных ресурсов в районе Минамиторисима стороны договорились создать совместную рабочую группу для ускорения коммерциализации проектов.

Что касается инвестиций, совместное предприятие американской энергетической компании и Hitachi Ltd., GE Vernova Hitachi, планирует строительство малых модульных реакторов (SMR) в южном штате Теннесси и других районах. Также заявлены проекты по строительству газовых электростанций, в том числе в восточном штате Пенсильвания.

С учётом первого пакета, утверждённого в прошлом месяце, общий объём инвестиций достиг примерно 20% от 550 млрд долларов (около 87 трлн йен), которые Япония обязалась направить в рамках тарифных переговоров.

На фоне затяжной фактической блокады Ормузского пролива в связи с ударами по Ирану стороны также подтвердили сотрудничество в наращивании производства американских энергоносителей с расчётом на поставки в Японию и другие страны Азии. В начале встречи президент США Дональд Трамп отметил: «Япония является крупным покупателем нашей энергии — нефти и газа, особенно из штата Аляска».







