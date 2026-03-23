JR East запускает программу подготовки иностранных работников для обслуживания железных дорог

Сиракава (преф. Фукусима), 22 марта (Jiji Press) – На фоне острой нехватки кадров в сфере технического обслуживания железных дорог компания JR East выступила инициатором запуска программы подготовки около 100 иностранных работников в год в рамках статуса «токутэй гино» («специальные квалифицированные работники»).

Прошедших подготовку планируется трудоустраивать в железнодорожные компании по всей стране, и эта инициатива вызывает внимание в отрасли как возможная мера по смягчению кадрового дефицита.

6 марта в учебном центре JR East в Сиракаве (преф. Фукусима) ход обучения был открыт для прессы. Всего 113 стажёров из четырёх стран, включая Индонезию и Вьетнам, слушали лекции на японском языке и проходили практические занятия на учебном полигоне: перемещали рельсовые конструкции и управляли машинами для трамбовки балласта — щебёночного основания под рельсами.

Около 60% стажёров уже имеют опыт участия в программах технической стажировки в Японии. Ле Нят Тин (30 лет, Вьетнам) отметил: «Профессиональная терминология была сложной, но благодаря внимательному обучению я постепенно всё понял». Индонезиец Пандху Мукти Праното (24 года) сказал: «Я понял, насколько важна безопасность. Хочу долго работать в Японии».

Стажёры прибыли в страну, уже имея предложения о работе от 47 компаний — сервисных подразделений и партнёрских организаций всех семи компаний группы JR, а также крупных частных железнодорожных операторов. После примерно четырёхнедельного обучения они в этом же месяце сдадут квалификационный экзамен на статус «токутэй гино». Успешно сдавшие смогут приступить к работе уже летом текущего года.

На фоне нехватки кадров и изменения отношения работников к ночным сменам железнодорожные компании в последние годы переносят часть ремонтных работ, традиционно выполнявшихся ночью, на дневное время — с временным прекращением движения. JR East, которую в начале этого года затронули перебои в перевозках, намерена в следующем финансовом году увеличить число технических специалистов.

«Мы внедряем новые объекты инфраструктуры, технологии и процессы, позволяющие снижать трудозатраты, однако одними японскими специалистами обойтись сложно. Иностранные работники в железнодорожной отрасли пока редкость, поэтому мы призвали другие компании присоединиться к программе», — рассказал Сакагути Наоюки, менеджер подразделения по развитию персонала JR East. По его словам, компания намерена и далее готовить около 100 человек в год, а при наличии спроса — проводить такие наборы несколько раз ежегодно.

«С прицелом на будущее привлечение иностранных специалистов и подготовка кадров для восполнения нехватки работников в железнодорожной отрасли имеет ключевое значение. Кадровый дефицит стал срочной проблемой, прежде всего для региональных железных дорог, от которой зависит само существование отдельных маршрутов, поэтому за этой инициативой JR East следует внимательно наблюдать», — отметил Цунасима Хитоси, специальный профессор производственного факультета Университета Нихон и специалист в области железнодорожной техники.







