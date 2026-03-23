Япония предоставит Вьетнаму льготные кредиты на 90 млрд йен для зелёной трансформации и повышения устойчивости к стихийным бедствиям

Ханой, 20 марта (Jiji Press) – Правительство Японии в рамках официальной помощи в целях развития (ОПР) подписало в Ханое с правительством Вьетнама три соглашения о льготных кредитах. Общая сумма составила около 90 млрд йен. Из них 50 млрд йен будут направлены на содействие зелёной трансформации (GX) и меры по борьбе с изменением климата. Остальные средства, как ожидается, пойдут на укрепление устойчивости к стихийным бедствиям в горных районах севера страны посредством развития инфраструктуры, включая дороги и ирригационные сооружения.

Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки, присутствовавший на церемонии подписания, заявил: «Зелёная трансформация, предотвращение стихийных бедствий и инновации станут новыми опорами сотрудничества между Вьетнамом и Японией». Он подчеркнул, что и нынешние проекты соответствуют этому направлению.

По данным Японского агентства международного сотрудничества (JICA), объём льготных кредитов, предоставленных Вьетнаму в 2023 финансовом году, достиг 102,2 млрд йен, тогда как в 2024 финансовом году новые займы не предоставлялись. Ожидается, что нынешние соглашения станут первым почти за два года предоставлением льготных кредитов в значительном объёме.

