SoftBank вложит около 80 трлн йен в ИИ-инфраструктуру в США

Пайктон (штат Огайо, США), 20 марта (Jiji Press) – Масаёси Сон, председатель и генеральный директор SoftBank Group Corp. (SBG), 20 марта представил план строительства крупного дата-центра для искусственного интеллекта в штате Огайо на Среднем Западе США. Первоначальные инвестиции, включая привлечённые внешние средства, составят 500 млрд долларов (около 80 трлн йен), а строительство планируется начать до конца текущего года.

В тот же день SBG совместно с представителями правительства США провела церемонию закладки фундамента газовой электростанции в штате Огайо — первого проекта в рамках обязательств Японии по инвестициям и кредитованию в США на сумму 550 млрд долларов, согласованных в ходе японо-американских переговоров по тарифам.

Выступая на церемонии, Сон заявил, что совокупный объём инвестиций в дата-центр в течение следующих 20 лет составит «1,5 трлн долларов», назвав его крупнейшим инвестиционным проектом в истории человечества на одной площадке.

SBG является крупным акционером американской компании OpenAI, разработчика диалогового ИИ ChatGPT, и намерена ускорить развитие бизнеса в сфере ИИ-инфраструктуры.

２０日、米中西部オハイオ州でのガス火力発電所建設事業の起工式に出席するソフトバンクグループの孫正義会長（前列中央）とラトニック米商務長官（前列右）ら

