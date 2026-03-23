SoftBank вложит около 80 трлн йен в ИИ-инфраструктуру в США

Пайктон (штат Огайо, США), 20 марта (Jiji Press) – Масаёси Сон, председатель и генеральный директор SoftBank Group Corp. (SBG), 20 марта представил план строительства крупного дата-центра для искусственного интеллекта в штате Огайо на Среднем Западе США. Первоначальные инвестиции, включая привлечённые внешние средства, составят 500 млрд долларов (около 80 трлн йен), а строительство планируется начать до конца текущего года.

В тот же день SBG совместно с представителями правительства США провела церемонию закладки фундамента газовой электростанции в штате Огайо — первого проекта в рамках обязательств Японии по инвестициям и кредитованию в США на сумму 550 млрд долларов, согласованных в ходе японо-американских переговоров по тарифам.

Выступая на церемонии, Сон заявил, что совокупный объём инвестиций в дата-центр в течение следующих 20 лет составит «1,5 трлн долларов», назвав его крупнейшим инвестиционным проектом в истории человечества на одной площадке.

SBG является крупным акционером американской компании OpenAI, разработчика диалогового ИИ ChatGPT, и намерена ускорить развитие бизнеса в сфере ИИ-инфраструктуры.







