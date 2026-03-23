Возвращение останков жертвы атомной бомбардировки семье: личность установлена по ДНК-анализу волос

Хиросима, 22 марта 2026 года (Jiji Press) – Муниципалитет Хиросимы передал родственникам останки погибшей при атомной бомбардировке, хранившиеся в мемориальном кургане жертв атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира в Хиросиме (район Нака). Личность погибшей была установлена по ДНК-анализу прядей волос, сохранившихся вместе с останками. Передача останков родственникам состоялась впервые почти за три года — с мая 2023 года.

Переданные останки принадлежат Кадзияма Хацуэ, погибшей в результате бомбардировки в возрасте 13 лет. В списке захоронённых значилось имя, схожее с именем её ныне живущей младшей сестры, что побудило её племянника Кадзияма Сюдзи (60 лет), проживающего в городе Футю префектуры Хиросима, обратиться в мэрию в мае прошлого года с предположением, что речь может идти о его тёте. Городские власти обратились к Университету стоматологии Канагава с просьбой провести ДНК-анализ волос, хранившихся в урне вместе с костями, и в декабре того же года объявили, что личность была установлена.

После получения останков Сюдзи сказал: «Когда я представляю, что с сегодняшнего дня тётя будет рядом с семьёй, меня переполняют чувства, которые невозможно выразить словами».

После установления личности благодаря ДНК-анализу волос городские власти провели проверку 813 урн с останками, по которым были известны имена погибших, однако родственники так и не были найдены. Среди примерно 70 000 урн, хранящихся в мемориальном кургане, в 52 были обнаружены пряди волос. Муниципалитет намерен и впредь проводить ДНК-анализ по запросу родственников.













