Рост цен в Японии угрожает использованию автоматов по продаже напитков
НовостиЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 апреля (Jiji Press). Рост цен и затрат на рабочую силу угрожает работе автоматов по продаже напитков в Японии, которые производители напитков считают «дойными коровами», поскольку они продают продукцию по рекомендованным розничным ценам.
Согласно данным токийской исследовательской компании Inryo Soken, раньше торговые автоматы были крупнейшим каналом сбыта напитков, но к 2024 году их обогнали супермаркеты, продающие такие товары по более низким ценам, а затем и магазины шаговой доступности (комбини).
Поскольку производители напитков повышают рекомендованные розничные цены, потребители всё чаще считают товары в торговых автоматах относительно дорогими.
Количество автоматов по продаже безалкогольных напитков по всей стране сократилось с 2,47 миллиона в 2014 году до 2,04 миллиона. «Рентабельность (торговых автоматов) продолжает ухудшаться», – заявил представитель компании Inryo Soken.
Среди крупных производителей напитков компания Sapporo Holdings Ltd. 5 марта объявила о прекращении деятельности по продаже торговых автоматов, продав этот бизнес, включая около 40 000 торговых автоматов, компании Lifedrink Co.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]