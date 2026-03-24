«Создадим все условия для роста зарплат в малом и среднем бизнесе»: совещание правительства, профсоюзов и работодателей на фоне тревоги из-за ситуации на Ближнем Востоке
Токио, 23 марта 2026 года (Jiji Press) – Правительство Японии провело в понедельник в резиденции премьер-министра совещание в трёхстороннем формате с участием представителей профсоюзов и бизнеса. Премьер-министр Такаити Санаэ заявила, что правительство приложит все усилия для создания условий, которые позволят малому и среднему бизнесу повышать заработные платы.
«Важно, чтобы импульс к повышению зарплат распространился от крупных компаний на малые и средние предприятия в регионах. Мы приложим все усилия для создания соответствующих условий», — подчеркнула она, говоря о весенних переговорах по оплате труда «сюнто» 2026 года.
По словам Такаити, правительство не перекладывало ответственность за повышение зарплат исключительно на предпринимателей, а оказывало поддержку через экономические пакеты и дополнительные бюджеты, и эти меры «принесли плоды». В кампании «сюнто» 2026 года ряд крупных компаний, включая автопроизводителей и производителей электроники, полностью удовлетворили требования профсоюзов о повышении оплаты труда.
В совещании приняли участие председатель профсоюзного объединения «Рэнго» Ёсино Томоко, председатель Федерации экономических организаций Кэйданрэн Цуцуи Ёсинобу, председатель Японской торгово-промышленной палаты Кобаяси Кэн, а также профильные министры.
Правительство заявило о намерении добиваться повышения зарплат на малых и средних предприятиях через содействие перекладыванию возросших издержек на цены, повышение производительности труда и поддержку роста бизнеса.
Вместе с тем обострение ситуации на Ближнем Востоке вызывает опасения, что рост издержек будет оказывать давление на прибыль компаний, прежде всего в сегменте малого и среднего бизнеса. Такаити заявила, что правительство «будет внимательно следить за влиянием ситуации на Ближнем Востоке на экономику и оперативно реагировать на возникающие опасения».
После совещания Ёсино, отвечая на вопросы журналистов, призвала правительство «принять меры, чтобы рост зарплат не пострадал». Цуцуи, в свою очередь, отметил, что обратился с просьбой поддержать «продвижение в вопросе переноса возросших издержек в цены».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
