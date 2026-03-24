Весенние переговоры о зарплатах в Японии: рост составил 5,26% — ниже прошлогоднего уровня, но по-прежнему высокий

Токио, 23 марта (Jiji Press) – Японская конфедерация профсоюзов «Рэнго» обнародовала первые итоги весенних переговоров о повышении заработной платы «сюнто» 2026 года: средневзвешенный показатель роста окладов с учётом как базового повышения (бэа), так и плановых надбавок составил 5,26%. Это ниже 5,46%, зафиксированных по итогам первой сводки прошлого года, однако показатель остаётся на высоком уровне, превышающем 5%.

В профсоюзах с числом членов менее 300 человек средний показатель роста зарплаты составил 5,05% — на 0,04 процентного пункта ниже, чем годом ранее на тот же момент.

В день массовых ответов, 18 марта, крупные компании — прежде всего автопроизводители и компании электротехнического сектора — в полной мере удовлетворили требования профсоюзов, принимая во внимание затяжной рост цен и нехватку рабочей силы. В дальнейшем внимание будет сосредоточено на том, удастся ли добиться сопоставимого повышения зарплат на малых и средних предприятиях, где переговоры между работниками и работодателями только набирают силу, и тем самым сократить разрыв с крупным бизнесом.

Председатель «Рэнго» Ёсино Томоко на пресс-конференции оценила итоги первой сводки как «хороший старт». Комментируя опасения по поводу ухудшения деловой конъюнктуры на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, она пояснила, что каждый входящий в конфедерацию профсоюз ведёт переговоры, отделяя вопрос повышения зарплат от этих факторов.

Сводка охватывает 1 100 профсоюзов, получивших ответы работодателей по состоянию на 10:00 23 марта. Средняя сумма роста заработной платы с учётом плановых надбавок составила 17 687 йен — на 141 йену меньше, чем годом ранее в тот же период. По данным 960 профсоюзов, у которых доля базового повышения поддаётся точному расчёту, бэа в среднем составил 13 013 йен — на 442 йены больше, чем в прошлом году.

