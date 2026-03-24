Toyota инвестирует 1 миллиард долларов в два завода в США для расширения производства электромобилей

Нью-Йорк, 23 марта (Jiji Press) – Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил о намерении инвестировать в общей сложности 1 миллиард долларов (около 160 миллиардов йен) в два завода в США — в штате Кентукки на юге страны и в штате Индиана на Среднем Западе — с целью расширения местного производства электрифицированных автомобилей — электромобилей (EV) и гибридных автомобилей (HV).

Инвестиции являются частью плана по дополнительным вложениям в США на сумму до 10 миллиардов долларов в течение пяти лет, о котором было объявлено в ноябре прошлого года.

Из общей суммы 800 миллионов долларов будет направлено на завод в Джорджтауне (штат Кентукки) — крупнейшее производственное предприятие Toyota в мире — для модернизации линий под выпуск новой модели электромобиля, производство которой планируется начать в 2028 году. Это станет второй моделью EV, выпускаемой на данном предприятии. Инвестиции также позволят увеличить производственные мощности для компактного кроссовера RAV4 и седана Camry, который компания рассматривает в том числе как возможный объект для экспорта в Японию.

Оставшиеся 200 миллионов долларов будут вложены в завод в Принстоне (штат Индиана), где планируется расширить производство среднеразмерного внедорожника Grand Highlander.

«Инвестиции Toyota в США носят долгосрочный характер и основаны на принципе: производить там, где продаём, и закупать там, где производим», — заявил представитель американского подразделения компании.

