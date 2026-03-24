Правительство Японии направит 800,7 млрд йен из резервного фонда на топливные субсидии, продлив также поддержку такси

Токио, 24 марта (Jiji Press) – Правительство Японии на заседании кабинета министров приняло решение выделить из резервного фонда бюджета 2025 финансового года 800,7 млрд йен на меры по сдерживанию роста цен на топливо.

На пополнение фонда субсидирования бензина и других видов топлива будет направлено 794,8 млрд йен. Эти меры направлены на подготовку к затяжному характеру ситуации с высокими ценами на энергоносители.

19 марта правительство уже запустило программу сдерживания цен на бензин, дизельное топливо, мазут, керосин и авиационное топливо с использованием средств фонда субсидирования. Остаток средств в фонде составлял около 280 млрд йен, и при сохранении высоких цен существовала угроза его исчерпания.

Кроме того, будет продлено действие субсидий на сжиженный нефтяной газ для операторов такси, срок которых истекал в конце этого месяца; на эти цели предусмотрено 5,8 млрд йен.

Министр финансов Катаяма Сацуки заявила на пресс-конференции, что правительство «сделает всё возможное для обеспечения стабильной реализации программы поддержки».

