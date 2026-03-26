Такаити назвала удары по Ирану «войной», затем исправилась

Токио, 25 марта 2026 года (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ на заседании бюджетного комитета верхней палаты парламента охарактеризовала удары США и Израиля по Ирану как «сэнсо» — «войну», однако впоследствии, после вопроса депутата от оппозиции, уточнила формулировку, заменив его на «сэнто» — «боевые действия».

Поводом для высказывания послужил вопрос депутата от правящей Либерально-демократической партии Ямада Хироси, который обратил внимание на распространённые в интернете мнения о том, что Япония может оказаться втянутой в американскую войну. В ответ премьер-министр заявила: «Сейчас идёт война…», коснувшись итогов японо-американского саммита.

Депутат от оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Тадзима Маико поставила под сомнение корректность подобной формулировки: «Можно ли считать это официальной оценкой японского правительства? Понятия “война” и “боевые действия” имеют различные правовые основания и последствия с точки зрения международного права». В ответ на это Такаити пояснила: «Депутат Ямада, насколько я помню, употребил в своём вопросе слово “война”. Позвольте заменить его на “боевые действия”».







