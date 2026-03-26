Взрыв на борту самолёта Philippine Airlines в 1994 году: материалы дела направлены в прокуратуру в отношении бывшего члена «Аль-Каиды»　

Токио, 25 марта 2026 года (Jiji Press) – Полиция префектуры Окинава 25 марта направила материалы дела в прокуратуру в отношении Рамзи Юсефа, бывшего высокопоставленного члена международной террористической организации «Аль-Каида», по подозрению во взрыве на борту самолёта в 1994 году, в результате которого погиб гражданин Японии.

Рамзи Юсеф, 57 лет, гражданин Ирака, подозревается в том, что 11 декабря 1994 года около 11:30 привёл в действие взрывное устройство на борту пассажирского самолёта Philippine Airlines, следовавшего рейсом из Манилы в международный аэропорт Нарита близ Токио, когда самолёт находился над островами Дайто в префектуре Окинава. В результате взрыва погиб 24-летний японский служащий, ещё 10 человек получили ранения. На борту находились в общей сложности 293 пассажира и члена экипажа.

Поскольку Юсеф отбывает в США пожизненное заключение, передача материалов в прокуратуру фактически означает завершение расследования.

По данным полиции префектуры Окинава, Юсеф был установлен в качестве подозреваемого по итогам опросов пассажиров, осмотра самолёта, а также обмена информацией с американскими и филиппинскими следственными органами. Филиппинские правоохранительные органы ещё в феврале 1995 года установили, что именно он был главным организатором теракта.

Юсеф был объявлен ФБР в розыск по делу о взрыве во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в феврале 1993 года и арестован в феврале 1995 года в Пакистане. После экстрадиции в США федеральный суд приговорил его к пожизненному заключению как одного из главных организаторов этого теракта.

Считается, что Юсеф разработал также операцию «Боджинка», предусматривавшую убийство папы римского Иоанна Павла II во время его визита на Филиппины в январе 1995 года, а также подрыв 12 американских пассажирских самолётов над Азией. Взрыв на борту самолёта Philippine Airlines рассматривается следствием как подготовка к осуществлению этого плана.







