Верховный суд Японии рассмотрит в полном составе дела о конституционности запрета однополых браков

Токио, 26 марта 2026 года (Jiji Press) – Верховный суд Японии, как ожидается, впервые даст единый ответ на вопрос, соответствует ли Конституции запрет однополых браков, после того как шесть соответствующих дел были переданы на рассмотрение Большой коллегии.

Третья малая коллегия Верховного суда под председательством Хаяси Митихару 25 марта передала эти дела в Большую коллегию, которую возглавляет председатель Верховного суда Имасаки Юкихико. На уровне высоких судов решения разошлись: в пяти случаях спорные положения были признаны неконституционными, тогда как в одном — соответствующими Конституции.

Поскольку Большая коллегия, состоящая из всех 15 судей Верховного суда, уже рассматривает и другие дела, в том числе дело о неравенстве веса голосов на выборах в Палату советников, решение по этим делам, как ожидается, может быть вынесено не раньше следующего года. До этого Верховный суд проведёт слушания с участием обеих сторон и впервые выскажется по вопросу о конституционности норм, связанных с однополыми браками.

В ходе разбирательств высокие суды в Саппоро, Токио, Фукуоке, Нагое и Осаке признали положения Гражданского кодекса и закона о семейном реестре, не допускающие однополые браки, противоречащими Конституции, указав на нарушение статьи 14, пункта 1, о равенстве перед законом и статьи 24, пункта 2, требующей строить институт брака на основе личного достоинства. Высокий суд Саппоро также указал на нарушение статьи 24, пункта 1, о свободе брака, а Высокий суд Фукуоки — статьи 13, закрепляющей право на стремление к счастью.

В то же время другая коллегия Токийского высокого суда в ноябре 2025 года пришла к противоположному выводу, сочтя разумным толкование брака в законе как союза мужчины и женщины, и признала оспариваемые положения соответствующими Конституции. Тем самым суд поддержал позицию государства, согласно которой Конституция не гарантирует право на однополый брак.

Иски о возмещении ущерба были отклонены по всем шести делам.







