Sony Honda Mobility прекращает разработку и выпуск электромобилей
Токио, 25 марта 2026 года (Jiji Press) – Компания Sony Honda Mobility, созданная на паритетных началах Sony Group и Honda Motor, объявила в среду о прекращении разработки и выпуска электромобилей.
Причиной стало то, что Honda пересмотрела свою стратегию в области электромобилей на фоне сужения американского рынка, из-за чего стало невозможно передать Honda производство автомобилей, а дальнейшее продолжение бизнеса оказалось затруднительным. Будущее Sony Honda Mobility и дальнейшее направление её деятельности будут обсуждаться Sony Group, Honda и самой компанией.
Sony Honda Mobility была основана в 2022 году. Компания планировала начать поставки электромобиля Afeela 1 в США этой весной, а также разработку второй модели, однако оба проекта отменены. Продажи Afeela 1 в Японии также планировались с первой половины 2027 года. Клиентам в США, уже оформившим предварительные заказы, будут полностью возвращены внесённые суммы.
Afeela 1 позиционировался как электромобиль с высокой добавленной стоимостью, предлагающий широкие развлекательные возможности на базе контента Sony Group, включая музыку и кино, а также функцию диалогового ИИ. Производство планировалось наладить на заводе Honda в Северной Америке, и этот проект привлекал внимание как пример сотрудничества между компаниями из разных отраслей.
