США одобрили поддержку разработки японского усовершенствованного высокоскоростного планирующего снаряда

Вашингтон, 25 марта (Jiji Press) – Правительство США объявило 25 марта об одобрении оказания Японии помощи в разработке усовершенствованного высокоскоростного планирующего снаряда в рамках программы зарубежных военных продаж. Сумма, которую Япония выплатит США, составит 340 млн долларов, или около 54 млрд йен.

Высокоскоростной планирующий снаряд представляет собой ракету наземного базирования, которая после запуска летит на большой высоте со сверхзвуковой скоростью и движется по нерегулярной траектории, что затрудняет её перехват. Японское правительство разрабатывает это вооружение в рамках укрепления возможностей для нанесения ударов по противнику, высадившемуся на отдалённых островах, вне зоны досягаемости его средств поражения.

Министерство обороны Японии планирует развернуть действующую модель таких снарядов в Японии 31 марта. Одновременно ведётся разработка усовершенствованной версии с большей дальностью действия и возможностью полёта на гиперзвуковой скорости. Именно этот вариант охватывает одобренная американской стороной помощь, предусматривающая, в частности, проведение испытаний в США.

«Эта поддержка усилит возможности Японии по противодействию нынешним и будущим угрозам, обеспечивая защиту отдалённых островов», – говорится в заявлении Госдепартамента США.







