В 2025 году число самоубийств в Японии впервые за всё время наблюдений опустилось ниже 20 000

Токио, 27 марта (Jiji Press) — Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии 27 марта сообщило, что число самоубийств в стране в 2025 году, рассчитанное на основе статистики Национального полицейского агентства, составило 19 188 человек, что на 1 132 меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 1978 года, когда началось ведение статистики, и первый случай, когда он опустился ниже отметки в 20 000.

Среди факторов снижения, как предполагается, прежде всего значительное сокращение числа самоубийств среди мужчин среднего и пожилого возраста, отметил представитель министерства.

По половому признаку зарегистрировано 13 176 случаев среди мужчин (на 625 меньше, чем годом ранее) и 6 012 среди женщин (на 507 меньше). Итоговое число оказалось на 91 случай выше предварительных данных, опубликованных в январе.

Снижение было зафиксировано почти во всех возрастных группах, однако среди лиц моложе 19 лет показатель вырос. По роду занятий увеличилось число самоубийств среди учащихся и студентов. В целом по стране среди основных причин и мотивов по-прежнему преобладают проблемы со здоровьем; за ними следуют экономические и бытовые трудности, а также семейные проблемы.

В то же время число самоубийств среди учащихся начальных, неполных средних и старших средних школ выросло на 9 человек и достигло 538. Это второй год подряд, когда фиксируется рекордный максимум с 1980 года, когда началось ведение соответствующей статистики.

Из них на учащихся начальных школ пришлось 10 случаев, неполных средних школ — 172, старших средних школ — 356. По полу: 258 случаев среди мальчиков и юношей и 280 — среди девочек и девушек.

Анализ причин и мотивов среди школьников показал следующее: среди учащихся начальных школ наиболее распространённой причиной стали семейные проблемы. У учащихся неполных средних школ у мальчиков чаще отмечались проблемы, связанные со школой, у девочек — проблемы психического здоровья. Среди старшеклассников у представителей обоих полов основными причинами стали проблемы психического здоровья; в частности, подтверждён рост числа случаев, связанных с депрессией.

