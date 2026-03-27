В Японии ужесточают требования к получению гражданства: как правило, от 10 лет проживания

Политика Экономика

Токио, 27 марта 2026 года (Jiji Press) – С 1 апреля Япония ужесточит требования для иностранных граждан, желающих получить японское гражданство. Об этом заявил 27 марта на пресс-конференции министр юстиции Хирагути Хироси.

Ключевым изменением станет пересмотр практики применения требования о проживании в стране: хотя закон о гражданстве устанавливает срок в «пять и более лет», новым условием натурализации станет, как правило, проживание в Японии в течение не менее десяти лет. При этом сам закон пересматриваться не будет — изменения вводятся на уровне административной практики.

Вопрос о сроке проживания, необходимом для получения гражданства, давно вызывал критику, поскольку действующее требование в пять лет считалось несбалансированным по сравнению с правилом о «как правило, десяти и более годах» проживания, необходимом для получения статуса постоянного резидента. Курс на ужесточение был закреплён в пакете комплексных мер по вопросам приема иностранных граждан и упорядоченного сосуществования, который правительство утвердило в январе.

Закон о гражданстве также предусматривает в качестве условий натурализации добропорядочное поведение и наличие средств к существованию. Кроме того, правительство ужесточит и другие критерии: при подаче заявления соискатели должны будут сообщать сведения об уплате налогов за последние пять лет и взносов в систему социального страхования за последние два года.

記者会見する平口洋法相＝２７日午前、法務省

