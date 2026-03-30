Рекордное число иностранцев со статусом «токутэй гино» в Японии — 390 296 человек; выросло число обладателей 2-й категории, в общепите приём будет временно приостановлен

Новости

Токио, 27 марта (Jiji Press) — Число иностранных граждан, проживающих в Японии со статусом пребывания «токутэй гино» (Specified Skilled Worker), на конец 2025 года достигло рекордных 390 296 человек, сообщило в пятницу Агентство иммиграционных услуг Японии.

Число обладателей статуса 2-й категории составило 7 955 человек, что примерно в 2,6 раза больше, чем полгода назад. В то же время число обладателей статуса 1-й категории в сфере общественного питания приближается к установленному лимиту, в связи с чем с 13 апреля одобрение новых заявок будет временно приостановлено.

Япония ввела систему статуса пребывания «токутэй гино» в 2019 году, чтобы расширить приём иностранных работников на фоне нехватки рабочей силы в стране.

В настоящее время статус 1-й категории распространяется на 16 отраслей, включая общественное питание, уход за пожилыми, строительство, гостиничный бизнес и сельское хозяйство, и позволяет работать в Японии до пяти лет. Статус 2-й категории применяется во всех отраслях, кроме пяти, включая сферу ухода за пожилыми; он позволяет перевезти семью и фактически открывает возможность для неограниченного по сроку пребывания в стране.

По данным агентства, рост числа обладателей статуса 2-й категории связан с тем, что всё больше работников со статусом 1-й категории приближаются к пятилетнему пределу пребывания или уже достигают его и сдают необходимые экзамены для перехода на статус 2-й категории.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]