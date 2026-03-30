Страны G7 договорились о координации действий по ситуации вокруг Ирана; подтверждено сотрудничество по Украине и критически важным минералам; разногласия между США и союзниками сохраняются — совместное заявление не принято

Новости

Серне-ла-Виль (Франция), 27 марта (Jiji Press) — На второй день встречи министров иностранных дел «Большой семёрки» (G7) в Серне-ла-Виль под Парижем участники договорились поддерживать тесную координацию по ситуации вокруг Ирана и совместно добиваться её скорейшего урегулирования. Кроме того, было подтверждено сотрудничество в целях обеспечения стабильных поставок критически важных минералов, а также для достижения «справедливого и прочного мира» в Украине, подвергшейся российскому вторжению.

По ряду вопросов позиции США и других участников G7 существенно расходятся, в связи с чем итоговое совместное заявление, как ожидается, принято не будет.

Государственный секретарь США Марко Рубио присоединился к переговорам лишь во второй день и проинформировал коллег о текущей ситуации вокруг Ирана. Ещё до вылета во Францию он заявил, что страны, напрямую заинтересованные в открытии Ормузского пролива — ключевого маршрута транспортировки нефти, фактически блокируемого Ираном, — должны взять на себя ведущую роль и первыми предпринять необходимые меры.

Ряд государств рассматривает возможность направления тральщиков в регион. Однако министр иностранных дел Франции, председательствующей страны, Жан-Ноэль Барро 26 марта вновь подчеркнул, что любые действия возможны лишь при условии восстановления безопасности в акватории.

В ответ на действия Ирана, разрешающего проход судам стран, не находящихся с ним во враждебных отношениях, и тем самым стремящегося изолировать США, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер 27 марта заявила: «Мировая экономика не должна становиться заложником подобных действий».

По данным Министерства иностранных дел Японии, в вопросе критически важных минералов министр иностранных дел Мотэги Тосимицу изложил позицию Токио в отношении Китая, использующего ограничения на экспорт редкоземельных элементов как инструмент давления. Он также призвал партнёров активизировать вовлечённость в Индо-Тихоокеанский регион.

В вопросе противодействия России, продолжающей вторжение в Украину, между США и европейскими странами сохраняется значительный разрыв в позициях. Европейская сторона подчёркивает необходимость усиления давления на Москву: «Главное — как усилить давление на Россию», — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. В то же время администрация Трампа, ссылаясь на задачу сдерживания цен на нефть, допускает торговлю российской нефтью и сдержанно реагирует на сообщения о военном сотрудничестве России с Ираном. В ходе встречи Рубио подчеркнул роль США в посреднических усилиях по урегулированию конфликта.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]