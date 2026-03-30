Число иностранцев, проживающих в Японии, впервые превысило 4 миллиона

Новости

Токио, 27 марта (Jiji Press) — Число иностранных граждан, проживающих в Японии по состоянию на конец 2025 года, выросло на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордных 4 125 395 человек, сообщило 27 марта Агентство иммиграционных служб Японии. Отметка в 4 миллиона была превышена впервые.

Число лиц, незаконно пребывающих в стране по состоянию на 1 января 2026 года, сократилось на 8,5% по сравнению с годом ранее — до 68 488 человек. Снижение фиксируется второй год подряд.

Число иностранцев, въехавших в Японию в 2025 году, также достигло рекордного уровня — 42 430 930 человек по окончательным данным, что на 15,4% больше, чем годом ранее. Показатель впервые превысил 40 миллионов.

По странам и территориям среди проживающих в Японии иностранцев больше всего было граждан Китая — 930 428 человек. Далее следовали Вьетнам — 681 100 человек и Республика Корея — 407 341 человек.

По статусу пребывания самой многочисленной категорией были постоянные резиденты — 947 125 человек. За ними следовали обладатели статуса «специалист в области технологий, гуманитарных знаний и международной деятельности» — 475 790 человек, а также лица со статусом «обучение» — 464 784 человека.

Среди лиц, незаконно пребывающих в стране, больше всего было граждан Вьетнама — 11 601 человек, Таиланда — 10 907 человек и Республики Корея — 10 020 человек.

Число иностранцев, выдворенных за государственный счёт в сопровождении охраны на основании приказов о депортации, выросло на 27,7% по сравнению с предыдущим годом и составило 318 человек, что стало рекордным показателем.

Правительство Японии в мае прошлого года приняло план по сведению числа нелегально пребывающих в стране к нулю и продвигает меры, включая ускорение депортации. В Агентстве считают, что сокращение числа нарушителей отражает эффективность этой политики.

В 2025 году ходатайства о признании беженцами подали 11 298 человек, что на 1 075 меньше, чем годом ранее. Статус беженца получили 187 человек — на 3 меньше, чем в предыдущем году. Больше всего среди них было граждан Афганистана — 123 человека.

В качестве лиц, нуждающихся в дополнительной защите, были признаны 474 человека. Из них 386 составили граждане Украины.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]