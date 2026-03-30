SoftBank Group привлечёт кредит более чем на 6 трлн йен для инвестиций в OpenAI

Токио, 27 марта (Jiji Press) — Компания SoftBank Group Corp. (SBG) объявила в пятницу, что заключила с пятью банками соглашение о бридж-кредите на сумму до 40 млрд долларов (около 6,384 трлн йен). Средства будут направлены, в частности, на дополнительные инвестиции в американскую OpenAI, разработчика диалогового ИИ ChatGPT.

Кредиторами выступили три японских мегабанка — Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и MUFG Bank, а также американские финансовые гиганты Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Кредит является беззалоговым, а окончательный срок погашения установлен на 25 марта 2027 года. SBG намерена погашать его поэтапно, в том числе используя имеющиеся активы.

На фоне усиливающейся во всём мире конкуренции в сфере разработки искусственного интеллекта компания рассчитывает таким образом оказать OpenAI финансовую поддержку.

В конце февраля SBG подписала соглашение о дополнительных инвестициях в OpenAI в размере 30 млрд долларов. Ожидается, что совокупный объём вложений компании в разработчика ИИ достигнет 64,6 млрд долларов, а её доля увеличится примерно до 13%.

