Каждый четвёртый школьник в Японии использовал генеративный ИИ на уроках — частное исследование

Токио, 29 марта (Jiji Press) – Каждый четвёртый ученик начальной и неполной средней школы в Японии уже использовал генеративный искусственный интеллект на уроках. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого издательством учебной литературы «Мицумура Тосё Сюппан» (район Синагава, Токио), которые были опубликованы 28 марта.

Согласно данным исследования, примерно каждый пятый школьник считает, что с появлением ИИ необходимость в учёбе отпадёт.

Опрос проводился в начале января в формате онлайн среди учащихся по всей стране. Ответы фиксировались родителями со слов самих детей. Всего было получено 518 действительных анкет — от 347 учеников начальной школы и 171 ученика неполной средней школы.

На вопрос об использовании генеративного ИИ на уроках 25,5% респондентов ответили утвердительно. При выборе целей использования (с правом нескольких ответов) на первом месте оказался поиск информации по интересующим темам и непонятным вопросам — 73,5%. Далее следовали отбор важных сведений из большого массива информации (22,7%) и получение советов по написанным самостоятельно текстам и устным выступлениям (21,2%).

На вопрос о том, сделает ли генеративный ИИ учёбу ненужной, 45,8% ответили отрицательно, 20,1% — утвердительно, остальные ответили «не знаю».

На вопрос о том, что школьники предпочитают делать вместе с друзьями, а не с ИИ (с правом нескольких ответов), лидировали «просто поговорить» (44,2%) и «посоветоваться по личному вопросу» (34,9%). В свободных комментариях встречались ответы: «с друзьями интересно — разные темы, можно видеть выражение лица», «ИИ не может понять, что тревожит человека».

