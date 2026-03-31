Заявление G7 призывает обеспечить безопасное судоходство через Ормузский пролив

Новости

Серне-ла-Виль (Франция), 27 марта (Jiji Press) — Двухдневная встреча министров иностранных дел стран «Большой семёрки», проходившая в пригороде Парижа, завершилась 27 марта. По её итогам было принято совместное заявление в связи с боевыми действиями между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном — с другой. Избегая прямого осуждения Ирана, министры потребовали «немедленного прекращения атак на гражданское население и гражданскую инфраструктуру» и призвали обеспечить открытое судоходство через Ормузский пролив — безопасное и без взимания платы за проход.

Как правило, заявления по итогам встреч министров иностранных дел G7 затрагивают международную ситуацию в целом. Франция, председательствующая в G7, первоначально намеревалась отказаться от публикации такого документа на фоне расхождений между США и европейскими странами, в частности по ситуации в Украине. Однако, ограничив заявление иранской тематикой, участникам всё же удалось согласовать его текст, тем самым продемонстрировав единство G7.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]