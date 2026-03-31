Takanawa Gateway City полностью открыт: крупный проект редевелопмента JR East

Токио, 28 марта (Jiji Press) – Крупный многофункциональный комплекс JR East «Takanawa Gateway City» (район Минато, Токио) 28 марта был полностью открыт. Открылись три новых объекта, включая культурный центр с выставочными площадями и элитное арендное жильё.

Проект нацелен на ускорение развития городской среды за счёт прямого доступа к станции Takanawa Gateway на линии Яманотэ и использования около 9,5 гектара территории в центральной части столицы.

В церемонии открытия приняли участие председатель JR East Фукасава Юдзи и губернатор Токио Коикэ Юрико, которые провели символическое перерезание ленты. В тот же день компания открыла ещё один многофункциональный комплекс «Oimachi Tracks» (район Синагава). Президент JR East Кисэ Ёити заявил: «Из широкой зоны Синагава мы будем продолжать создавать и транслировать миру новую ценность Токио, способного конкурировать с другими глобальными городами».

Комплекс построен на месте бывшего железнодорожного депо. Год назад были открыты два первых здания, и с тех пор объект превратился в место, которое ежедневно посещают около 60 000 человек. Также были созданы площадки для общения стартапов и инвесторов. После полного открытия ожидается рост посещаемости до примерно 100 000 человек в день.













