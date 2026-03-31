Десять лет спустя: японские Силы самообороны выходят за прежние рамки на фоне призывов к парламентскому контролю

Новости

Токио, 29 марта (Jiji Press) – В Японии исполнилось десять лет со дня вступления в силу законодательства о мире и безопасности, ставшего поворотным моментом в послевоенной политике страны в области национальной безопасности. За это время сфера деятельности Сил самообороны постепенно расширялась, а на фоне резкого ухудшения ситуации вокруг Ирана в конце февраля появились предположения, что правительство впервые может признать происходящее «ситуацией, угрожающей существованию государства», при которой допускается осуществление права на коллективную самооборону. В условиях растущей неопределённости международной обстановки оппозиция вновь усиливает призывы к укреплению контрольной функции парламента.

«Законодательство о мире и безопасности сделало японо-американский союз прочнее, чем когда-либо, а также повысило потенциал сдерживания и способность реагирования. Мы получили возможность более активно вносить вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе и международном сообществе», – заявил 27 марта на пресс-конференции генсек кабинета министров Кихара Минору.

Законодательство о мире и безопасности заново упорядочило задачи Сил самообороны, которые до этого расширялись в пожарном порядке, и частично допустило осуществление права на коллективную самооборону, ранее считавшегося противоречащим Конституции. Помимо «ситуации, угрожающей существованию государства», были систематизированы такие понятия, как «ситуация вооружённого нападения» и «ситуация важного влияния». Это открыло возможность для Сил самообороны осуществлять «защиту вооружения и техники» – то есть охрану кораблей и самолётов вооружённых сил других стран, – а также проводить операции по выдвижению для защиты персонала (так называемые «операции срочной защиты»).

Практика применения закона постепенно накапливается. По состоянию на конец 2024 года в рамках защиты вооружения и техники Силы самообороны 140 раз обеспечивали охрану американских военных и 10 раз – австралийских. Начальник Объединённого штаба Сил самообороны Утикура Хироаки отметил, что «за десять лет уровень взаимного доверия повысился». В августе прошлого года корабль Морских сил самообороны впервые осуществил охрану авианосца ВМС Великобритании.

В 2016 году подразделению, направленному в Южный Судан в рамках операции ООН по поддержанию мира, была поставлена задача по выполнению операций срочной защиты. Представитель Министерства обороны заявил, что «масштабы международного вклада расширяются».

В конце февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего Иран фактически заблокировал Ормузский пролив – ключевой маршрут транспортировки нефти. Таким образом, ситуация приблизилась к сценарию, который тогдашний премьер-министр Абэ Синдзо приводил в ходе парламентских обсуждений закона как пример «ситуации, угрожающей существованию государства». По данным источников, правительство прорабатывало данный вопрос в закрытом режиме.

Правительство до настоящего времени придерживается сдержанной позиции, неоднократно заявляя, что «не принимало решения о признании происходящего такой ситуацией». В качестве возможного вклада Сил самообороны рассматривается минное траление после окончания боевых действий на основании Закона о Силах самообороны.

Что касается «ситуации, угрожающей существованию государства», премьер-министр Такаити Санаэ в ноябре прошлого года в парламенте допустила возможность её признания в случае кризиса вокруг Тайваня, что привело к резкому охлаждению японо-китайских отношений. Поскольку решение о признании во многом зависит от усмотрения правительства, оппозиция вновь усиливает критику. Лидер Центристско-реформаторского альянса Огава Дзюня заявил, что соответствующие нормы следует «толковать крайне ограничительно».

В сентябре 2015 года, незадолго до принятия законодательства, лидеры Либерально-демократической партии, партии Комэйто и других сил подписали соглашение о проработке вопроса создания парламентского механизма контроля и проверки деятельности Сил самообороны, чтобы «парламент выполнял функцию демократического контроля». Генсек Комэйто Нисида Макото, вспоминая это соглашение на пресс-конференции 27 марта, подчеркнул: «Необходимо углублять обсуждение, особенно с учётом нынешней обстановки».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]