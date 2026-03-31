В Токио сакура достигла полного цветения на три дня раньше нормы

Токио, 28 марта (Jiji Press) – Японское метеорологическое агентство объявило, что эталонное дерево сакуры сорта сомэй-ёсино у синтоистского святилища Ясукуни в токийском районе Тиёда достигло полного цветения. Это произошло на три дня раньше многолетней нормы и на два дня раньше, чем в прошлом году. Начало цветения в Токио было зафиксировано 19 марта.

Температура воздуха на метеостанции в парке Китаномару в том же районе Тиёда после 15:00 поднялась до 19,6 градуса по Цельсию, что соответствует настоящему весеннему теплу.

Первые в этом сезоне цветки сакуры в Японии были зафиксированы 16 марта в городах Кофу, Гифу и Коти. Полное цветение в Кофу наступило 24 марта, в Гифу — 26 марта.

В настоящее время большинство эталонных деревьев агентства уже зацвели в регионах Канто–Косин, Токай, а также в западной Японии.

