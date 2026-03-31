На авиабазе Мисава впервые размещены американские истребители F-35A

Аомори, 30 марта (Jiji Press) – На американской авиабазе Мисава (город Мисава, префектура Аомори) началось размещение новейших малозаметных истребителей F-35A на замену базировавшихся там F-16. По данным Северо-Восточного управления обороны, четыре самолёта прибыли на базу 28 марта около 12:50. Это первое размещение американских F-35A на авиабазе Мисава.

По данным префектуры Аомори, управление обороны сообщило ей о прибытии четырёх самолётов около полудня 28 марта. F-35A считаются более шумными, чем F-16, в связи с чем представитель префектурных властей заявил: «Мы надеемся, что будет уделено достаточное внимание стабильности повседневной жизни жителей Мисавы».

Одна из двух эскадрилий F-16, ранее базировавшихся в Мисаве, покинула базу в сентябре 2025 года; вторая эскадрилья также будет выведена с базы в дальнейшем, по данным префектуры и других источников.

