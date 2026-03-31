Япония намерена увеличить число иностранных посетителей национальных парков до 14 млн к 2030 году

Токио, 30 марта (Jiji Press) – Министерство окружающей среды Японии намерено увеличить число иностранных посетителей национальных парков страны до 14 млн к 2030 году, что примерно в 1,4 раза превышает уровень 2025 года.

Эта цель будет включена в основные направления проекта министерства «Манкицу» — программы по более полному использованию национальных парков, предусматривающей меры по увеличению числа японских и зарубежных посетителей при одновременном сохранении природной среды и повышении привлекательности парков. Основной акцент будет сделан на улучшении доступа и развитии многоязычной поддержки.

По данным министерства, в 2025 году национальные парки Японии посетили около 9,88 млн иностранных туристов (предварительные данные), что примерно в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Тем самым была достигнута прежняя цель — восстановить показатель до уровня, существовавшего до пандемии COVID-19.

Показатель в 14 млн установлен с учётом государственной цели увеличить ежегодное число иностранных туристов, приезжающих в Японию, до 60 млн человек к 2030 году.

